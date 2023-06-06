توتنهام يرغب في ضم ماجواير

يبدو ان نادي توتنهام الأنجليزي مهتما بضم الدولي الإنجليزي هاري ماجواير نجم دفاع مانشيستر يونايتد والذي يعاني كثيرا تحت قيادة الهولندي ايريك تين هاج حيث لم يشركه المدير الفني الهولندي في الكثير من المباريات .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان توتنهام الذي يرغب حاليا في تدعيم خط الدفاع يرغب في ضم هاري ماجواير رغم ان الاخير لم يعبر ابدا عن رغبته في مغادرة قلعة أولد ترافورد رغم الصعوبات تتواجه مع ايريك تين هاج والتي جعلته اسيرا لدكة البدلاء لفترات طويلة ولذلك فأن عرض توتنهام يعد بمثابة الانقاذ لمستقبل الاعب .

وقالت الديلي ميل ان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا يدعم كثيرا أنتقال هاري ماجواير بعيدا عن مانشيستر يونايتد حتى يتمكن من اللعب لفترات طويلة خاصة وانه يرى ان ماجواير يحتاج لفترات اكبر مع ناديه المحلي حتى يكون جاهزا لقيادة دفاع منتخب الأسود الثلاثة .