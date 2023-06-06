القبض على 38 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في وزارة الداخلية حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (9 بنادق آلية –13 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 2 طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لعدد 22 منهم معلومات جنائية")وضبط عدد (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (25 متهم "لعدد 19 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (978) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 12 قطعة سلاح في سوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة طهطا، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية –بندقية خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 12متهم "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

و نجحت في ضبط 5 قضايا إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، وضبط 2 تشكيل عصابى ضما 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ارتكبوا 4 وقائع متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 201 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (342) قضية مخدرات، (190) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (82865) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ومُطاردة المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ومُخالفي القانون بكافة الصور والأشكال.

وتشن الأجهزة حملات مُكثفة مُكبرة على كافة المحاور الأمنية يومياً بهدف الإيقاع بالمُحرمين ومُخالفي القانون الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لمزيدٍ من الاستقرار في المجتمع والذي تتعدد نتائجه الإيجابية على كافة مرافق الحياة اليومية للشعب المصري.