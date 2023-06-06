رئيس اتحاد الغوص يثنى على جهود وزارة الرياضة

حرص سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمر لاستعدادات مصر الخاصة باستضافة النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والمقرر اقامتها خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، وبطولة العالم للماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.





وأشار ”الشاذلي" أن وزير الشباب والرياضة يحرص على أن يتابع بشكل مستمر التجهيزات والتجديدات التي تتم في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة، كما قام بتوجيه الشكر لوليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة الدولي الذي يتابع بدوره كافة التجهيزات ويذلل أي عقبات من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للغوص أن الاستعدادات الآن تتم على قدمٍ وساق من أجل تجهيز حمام السباحة الأولمبي ليظهر في أبهى صوره خلال منافسات بطولة العالم بتجديد ملحقات حمام السباحة والأرضيات وكل ما يحيط بالمنطقة.



وأكد رئيس الاتحاد على قدرة مصر في الظهور بشكل لائق وتقديم نسخة مثالية حالية من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف مشددًا على أن اختيار مصر لاستضافة البطولة يعكس ثقة الاتحاد الدولي وأعضاء الجمعية العمومية في التنظيم الرائع من قبل الاتحاد المصري وأصبحت مصر قبلة للبطولات العالمية في الفترة الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية.



وقال الشاذلي: ”لقد اعتاد الاتحاد الدولي للغوص دومًا على تنظيم البطولات في مصر على أعلى مستوى واشادت دول العالم أجمع ببطولات العالم وبطولات كأس العالم التي نظمتها مصر من قبل.

نجاح البطولة ..

وواصل قائلاً “هدفنا في الوقت الحالي أن تحظى هذه البطولة بنجاح أكبر، لذلك نسعى بكل جهدنا لاخراج البطولة على أعلى مستوى".

وأضاف: ”نتلقى دائمًا دعم ومساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وهيئة ستاد القاهرة الدولي من أجل استضافة هذا الحدث الهام، وبفضل تكاتف الجهود نعد الجميع بتنظيم بطولة رائعة وندعو الجماهير المصرية لحضور المنافسات وتشجيع الفراعنة من أجل الوقوف على منصات التتويج".

واستطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم بفوز كبير وإجمالي عدد أصوات بعد منافسة مع الصين وصربيا.

ووصل عدد المشاركين في إجمال البطولتين إلى أكثر من 400 لاعب يمثلون نحو 40 دولة.