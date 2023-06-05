وزارة الرياضة تطلق فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد ميسرين جدد لأندية البحث عن وظيفة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دورة تدريبية لإعداد مجموعة جديدة من ميسري نادي البحث عن وظيفة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من (٣- ٨) يونيو الجاري، بمحافظات "كفر الشيخ، دمياط، والدقهلية".

يأتي هذا التدريب في ضوء التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية من خلال برنامج نادي البحث عن وظيفة، والذي يهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية منها" كيفية كتابة السيرة الذاتية،" اجتياز المقابلات الشخصية، التواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها".

يقوم بتنفيذ نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب

ويتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر، للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

وخلال زيارتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن نادي البحث عن وظيفة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاستهداف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.

أشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلي استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة، لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

حضر الزيارة من وزارة الشباب والرياضة نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية، أحمد جابر مدير ادارة المشروعات، رضا الفقي منسق مشروع أندية البحث عن وظيفة بالوزارة، ومن منظمة العمل الدولية كارولين نجيب مدير مشروع شباب للمستقبل، ومايكل فام مسئول متابعة وتقييم بمنظمة العمل الدولية.

الجدير بالذكر أن مشروع أندية البحث عن وظيفة يهدف دائما إلى تدريب مجموعات جديدة من الميسرين الجدد للاستعانة بهم في تنفيذ أندية البحث عن وظيفة بمحافظاتهم المختلفة.