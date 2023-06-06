ميسي يقترب من العودة لبرشلونة

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العودة لبرشلونة، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق الباريسي.

وكشفت صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" أن برشلونة حصل على موافقة من رابطة الاتحاد الإسباني بخصوص خطة الفريق المالية المستدامة.

وأشارت الصحيفتين الإسبانيتين على أن هذه الخطوة تجعل برشلونة يترقب عودة ميسي خلال الصيف المقبل، بعد رحيله خلال صيف 2021 الماضي.

وأوضحت أن برشلونة سيقيد عقود الخماسي جافي وأراوخو وإيناكي بينيا وسيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو.

ميسي يصدم الهلال السعودي

في سياق متصل، تلقى مسؤولي الهلال السعودي صدمة كبيرة، بعدما طالبهم النجم الأرجنتيني بتأجيل المفاوضات حتي بداية 2024 المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية أن ميسي طلب من إدارة الزعيم الاَسيوي تأجيل توقيع عقود انضمامه للهلال حتى يناير 2024، بسبب ظروف خاصة به.

وأكدت أن مسؤولي الهلال تفاجؤ من طلب النجم الأرجنتيني، بعدما كان ميسي رحب باللعب في دوري "روشن" خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال قالت لقائد المنتخب الأرجنتيني أن عرض الموسم المقبل سيكون مختلفًا عن نظيره في صيف 2023، وذلك بسبب تقدم اللاعب في العمر مما يجعله يؤثر على الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

في الشأن ذاته، بدأت إدارة البارسا في مرحلة حسم التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أصبح اللاعب على قناعة من الانضمام للفريق خلال الموسم الجديد، بعد فسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورفض ميسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بالرغم من تمسك ناصر الخليفي، العملاق الفرنسي، بتجديد عقد ليو خلال الفترة الماضية لكنه لم يستطع اقناع اللاعب.

وكان خورخي والد ليونيل ميسي قد تحدث في تصريحات صحفية عن أن نجله لديه رغبة كبيرة في العودة من جديد لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أنه يساند نجله في هذه الرغبة بعد السنوات العديدة التي قضاها داخل الكامب نو.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي تقدم بعرض لميسي للانتقال للفريق خلال الموسم الجديد، حيث عرض الزعيم السعودي حصول اللاعب على مليار و200 مليون يورو لمدة سنتين.