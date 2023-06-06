تقديم خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر مكاتب البريد

في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية متنوعة إلى جميع المواطنين بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر، وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون؛ يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة منتشرين على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع؛ حيث إنه يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين فى شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، و التي يبلغ عددها أكثرَ من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة إلى جانب الأكشاك البريدية، بما يضمن وصول الخدمات التي يقدمها الجهاز لكافة المواطنين في جميع المحافظات بكل سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر، حيث إنه بموجب هذا البروتوكول سيتمكن أصحاب المشروعات الغير رسمية من الحصول على نموذج رخصة مؤقته من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير من خلال منافذ البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ بالإضافة إلى الحصول على خدمات الصرف والتحصيل النقدي لعملاء جهاز تنمية المشروعات الحاصلين على قروض وتراخيص من الجهاز، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم. كما يقدم البريد المصري خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي والأسواق العالمية.

وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات؛ لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها الهيئة القومية للبريد لتقديم العديد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد بالمراكز والقرى ومنها استقبال طلبات توفيق أوضاع المشروعات بالإضافة إلى خدمات الصرف والتحصيل النقدي من العملاء الحاصلين على تمويل وتراخيص من الجهاز موضحا أنه سيتم في الفترة المقبلة الربط الشبكي بين مكاتب البريد وأفرع الجهاز بالمحافظات مما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أسرع.

وأضاف رحمي أن التعاون بين الجهاز والهيئة القومية للبريد سيساهم في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة نظرا لما تتمتع به الهيئة من انتشار وقدرة للوصول للعملاء في مختلف المناطق مما يساعد الجهاز على التوسع في تقديم خدماته لشريحة أكبر من المواطنين.