السودان.. البرهان يعرب عن ثقته في منبر جدة للوصول لسلام مستدام

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ثقته في منبر جدة بما يقود لسلام مستدام.



وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية "حتى يحقق منبر جدة نجاحه"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وكان الوسيطان السعودي والأمريكي قد أعلنا يوم الخميس الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار بالبلاد.

حميدتي يؤكد دعمه لمنبر جدة

وفي وقت سابق، صرح قائد قوات الدعم السودانية محمد حمدان دقلو(حميدتي ) بأنه ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أل سعود مجمل الأوضاع في السودان .

جاء تصريح حميدتي في بيان نشره على فيسبوك يوم الأحد الماضي.

وقال "ناقشت خلال اتصال هاتفي اليوم، مع وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجمل الأوضاع بالسودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الامريكية".

وأضاف "أكدت لسمو الأمير دعمنا لمنبر جدة والتزامنا الكامل بإعلان حماية المدنيين ومواصلة العمل على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا، أيضا أعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة."

وتابع "تبادلنا كذلك وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد، وأكدنا على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا."

واستطرد " نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على الدعم السخي لأشقائهم في السودان مما كان له أثر كبيرً في تخفيف المعاناة الانسانية التي يعيشونها جراء هذه الازمة".

وانتهت مساء أمس السبت مهلة وقف إطلاق النار القصير لمدة خمسة أيام.

وفي وقت سابق اليوم الأحد ،أكدت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تسهلان محادثات جدة ، تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان ودعتا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.

ويشهد السودان منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم .

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