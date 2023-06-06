رسائل الرئيس السيسي في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني المنعقد تحت رعايته، وحرص على توجيه عدة رسائل للمواطنين خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات المؤتمر والتي تهم القطاع الصحي والتعاون الأفريقي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدث دولي من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدث.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني:

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:

- أظهر فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي في قارتنا الأفريقية.

- التعاون الأفريقي ساهم في تحسين قدرات القارة السمراء المتواضعة لمواجهة أزمة كورونا.

- مصر تحتفل خلال أسابيع قليلة بخلوها من فيروس سي طبقا لمعايير الصحة العالمية.

- المبادرات الطبية تحسن الصحة العامة للمصريين.

- قوائم الانتظار وصلت مليوني حالة بتكلفة 20 مليار جنيه.

- مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

- ارتفع عدد التدخلات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار من 12 ألف تدخل جراحي إلى 1.9 مليون خلال 4 سنوات.

- المجتمع المدني تبرّع بـ4 مليارات جنيه، والدولة وفرت 15 مليارا، ونجحنا في تغطية قوائم الانتظار بـ20 مليار جنيه.