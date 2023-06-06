الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسى يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل زيارة أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

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 وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة السيد الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

 مباحثات ثنائية:

 ومن المنتظر أن يعقد السيد الرئيس خلال الجولة سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

 وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الـ 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

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