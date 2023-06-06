الرئيس السيسي يزف بشرى سارة بشأن فيروس سي (شاهد)

زف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرى سارة للشعب المصري، بخصوص القضاء على فيروس سي، قائلًا: "خلال أيام أو أسابيع قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من هذا المرض طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية".

استهدفنا مرض فيروس سي الذي كان له تأثير سلبي كبير على المصريين:

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء: “نحن في مصر تحركنا باستهداف، زي ما اتقال على موضوع فيروس سي على سبيل المثال، نحن استهدفنا هذا المرض الذي كان له تأثير سلبي كبير على المصريين وبهذا الاستهداف نجحنا”.

فيروس كورونا أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية:

وأكد الرئيس أن فيروس كورونا أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية، ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، نستطيع أن نحسن كثيرًا من القدرات المتواضعة التي لدينا.

لو عندنا 500 مستشفى فأحنا محتاجين 1000:

وشدد رئيس الجمهورية على أنه يجب زيادة ما لدينا بالفعل في الجانب الصحي، مضيفًا: “لو كان عندنا 500 مستشفى فأحنا محتاجين 1000 ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وكل شيء”.

وتابع: "طيب أحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب الخاصة بالزيادة السكانية، فهل نقف مكتوفي الأيدي أمام التحديات الصحية التي تقابلنا أم نتحرك؟".