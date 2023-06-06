«ناموس جمصة» يطارد المصطافين.. ومجلس المدينة يتفرج

بدأت الحياة تدب فى مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية مع بداية شهر يونيو الجاري، حيث انطلق زوار المصيف الذين يفضلونه بسبب رخص أسعار الشقق والشاليهات مقارنة بمصيف رأس البر المجاور، كما بدأت الشركات التى لها شاليهات خاصة بها فى تنظيم رحلات للعاملين بها منذ أول الشهر الجارى أيضا.

وتوافد أعداد كبيرة من موظفى هذه الشركات وتم تسكينهم فى الشاليهات الخاصة بهم، وظهرت كالعادة ومنذ أول يوم فى الشهر « جحافل « الناموس التى غزت المدينة وضايقت الزوار والمقيمين بها، حيث تجاهلت رئاسة مدينة جمصة رش المستنقعات التى تنتشر فى منطقة 15 مايو والبؤر التى ينتشر بها الناموس مما تسبب فى حالة من الاستياء بين الزوار الذين تساءلوا عن أسباب انتشار الناموس بهذه الأعداد رغم أن الصيف لايزال فى بدايته.

قال عامر محمد الدسوقى بأن مستنقعات منطقة 15 مايو لاتزال وراء انتشار الناموس والذباب على الرغم من ردم كميات كبيرة منها إلا أنها لاتزال مصدرا لانتشار الناموس، مشيرا إلى أن انتشار الناموس فى بداية الصيف فى جمصة يؤكد بأن منتصف ونهاية الصيف سيشهد غزوا مستمرا للناموس.

واضاف مصطفى البحيرى بأن هناك نشاطا ملحوظا من مجلس مدينة جمصة فى النظافة والحرص على نظافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية إلا أن مشكلة الناموس تظل احدى أبرز المشاكل التى يعانى منها زوار وسكان المصيف كل عام ولا يتم ايجاد الحلول للقضاء على هذه المشكلة.

واشارإبراهيم نصير بأننا لم نشاهد سيارات رش الناموس التى كنا نشاهدها كل عام فى مصيف جمصة، وكانت النتيجة انتشار الناموس بصورة لم يسبق لها مثيل، وأضاف بأن هناك العديد من « بؤر « الناموس المعروفة فى جمصة والمزارع التى حولها وكذلك مستنقعات منطقة 15 مايو، وكان من المفترض رش هذه الأماكن قبل دخول فصل الصيف حتى يشعر الزوار والسكان بفارق إلا أن هذا لم يحدث وكانت النتيجة انتشارا هائلا لجحافل الناموس فى كل مكان، ويكفى أن الزائر لا يستطيع الاستمتاع بوقته أو التنزه أمام هذا الانتشار الهائل لجحافل الناموس.

وطالب أيمن عبدالمغنى بضرورة قيام مجلس مدينة جمصة برش بؤر الناموس بسيارات المجلس واستخدام مبيدات فعالة تتناسب مع أحجام الناموس التى نراها هذا العام، وأضاف بأن مشكلة الناموس أحد أكبر التحديات التى تواجه مجلس مدينة جمصة، ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة حتى لا يضطر الزوار إلى الهروب من جمصة والتوجه إلى مصايف أخرى، وهذا الأمر لا يفضله عدد كبير من زوار مصيف جمصة الذين يلجأون للمصيف بسبب أن أسعاره مناسبة لفئات عديدة سواء فى الشاليهات أو فى الطعام.