جامعة طنطا: فتح باب التقدم لشغل مهام مدير مركز الدراسات الدولية

فتح باب التقدم لمهام مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد، ومدير وحدة إدارة الأزمات واتخاذ القرار.

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الخميس الموافق 17 يونيو 2023.