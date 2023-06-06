الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

فتح باب التقدم لمهام مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا

جامعة طنطا: فتح باب التقدم لشغل مهام مدير مركز الدراسات الدولية

فتح باب التقدم لشغل
فتح باب التقدم لشغل منصب مدير الدراسات الدول

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد، ومدير وحدة إدارة الأزمات واتخاذ القرار. 

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الخميس الموافق 17 يونيو 2023.

 

 

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