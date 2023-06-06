محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بديوان عام المحافظة لبحث ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة الصناعة لمحافظات إقليم القناة.



جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، مدير المنطقة الصناعية بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالترحيب بأعضاء اللجنة على أرض محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بدورها في دفع عجلة العمل بقطاع الصناعة وتذليل الكثير من المعوقات في هذا القطاع.

وأشار بشارة إلى امتلاك محافظة الإسماعيلية لثلاث مناطق صناعية ومنطقة حرة استثمارية، تضم عددًا كبيرًا من المصانع، علاوة على تميز المحافظة بالعديد من المحاصيل الزراعية مثل المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفي، الفول السوداني، السمسم، والفاصوليا، يتم تصديرها لعدد كبير من دول العالم، موجهًا الدعوة للمستثمرين، للتوسع في قطاع التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة بالمحافظة.

ومن جانبهم، وجه رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، متمنين أن تسهم هذه الزيارة الميدانية لمحافظة الإسماعيلية في دفع عجلة الإنتاج على أرض المحافظة، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وقطاع الصناعة بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم طرح ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة بمحافظة الإسماعيلية، مشكلة المصانع المتوقفة عن العمل بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ومشكلة الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وغير المستغلة في الغرض التي خصصت من أجله.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والمنطقة الحرة الاستثمارية؛ لبحث المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بالإسماعيلية على أرض الواقع.