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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

البلدية يختتم تدريباته اليوم استعدادا للهلال

احمد عبدالرؤوف
احمد عبدالرؤوف

يختتم فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الهلال المطروحي في الجولة 29 في دوري القسم الثاني.

وكان بلدية المحلة دخل معسكر مغلق بفندق النادي  لرفع درجة تركيز اللاعبين استعدادا للمباراة الهامة حيث يسعي البلدية لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الأربع على قمة المجموعة الثالثة في مشوار التأهل للدوري الممتاز .

ويعول الجهاز الفني على لاعبيه لتخطي الهلال ويضع أحمد عبدالرؤوف ثقته في نجوم الفريق خاصة وحيد محسن هداف الفريق بعشرة أهداف واسلام سمير واحمد حسن صانع الألعاب واسلام مرزوق ومحمد عبدالرازق وأحمد حسين حارس المرمي.

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وتربع بلدية المحلة على قمة المجموعة الثالثة برصيد 52 نقطة بتغلبه على   المجد بهدف وحيد  في الجولة 28 وكان نادي طنطا لد تغلب على ابوقير للأسمدة بثلاثية دون رد في الجولة 28 بالدوري وفاز  نبروه على المصرى بالسلوم بأربعة أهداف دون رد  وفاز دكرنس على الحمام بهدفين  وفاز  كفرالشيخ على بايونيرز بهدف وفاز المنصورة على   الهلال بهدف وتعادل سبورتنج مع الاولمبيى سلبيا  وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد وفاز بترول اسيوط على الفيوم بهدف .

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