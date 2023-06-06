أبرز ما تريد معرفته عن مدرب توتنهام الجديد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن اسم مدربه الجديد الذي سيتولى تدريب السيبرز في الموسم المقبل 2023-2024.

وعاش توتنهام موسمًا صعبًا بعدما احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 ليفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

وحقق توتنهام الفوز في 18 مباراة من أصل 38 مباراة في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 14 مباراة.

وسجل توتنهام 70 هدفًا بينما استقبلت شباكه 63 هدفًا في موسم 2022-2023 من البريميرليج.

وبدأ توتنهام الاستعداد بقوة للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي بعد التعاقد مع مدرب جديد.

مدرب توتنهام الجديد

وأصبح أنجي بوستيكوجلو هو المدرب الجديد لفريق توتنهام.

ووقع أنجي بوستيكوجلو عقدًا مع توتنهام يمتد لمدة 4 مواسم.

وكتب توتنهام رقمًا تاريخيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعاقد مع أنجي بوستيكوجلو.

وأصبح أنجي بوستيكوجلو أول مدرب استرالي يتولى تدريب فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ أنجي بوستيكوجلو مهامه مع فريق توتنهام في الأول من شهر يوليو المقبل.

تصريحات مالك توتنهام عن المدرب الجديد

وقال دانييل ليفي مالك نادي توتنهام في تصريحات صحفية أن أنجي بوستيكوجلوي يعد من المدربين الذين لديهم أسلوب لعب هجومي وعقلية هجومية كبيرة ونمط لعب سريع.

المسيرة التدريبية لـ أنجي بوستيكوجلو

وقرر أنجي بوستيكوجلو الرحيل عن تدريب سيليتك الأسكتلندي لتدريب توتنهام الإنجليزي.

وخاض أنجي بوستيكوجلو مشوار كبير مع فريق سيليتك الأسكتلندي.

ولعب أنجي بوستيكوجلو مع سيليتك الأسكتلندي 113 مباراة في مختلف المسابقات.

وحقق أنجي بوستيكوجلو الفوز في 83 مباراة مع سيليتك الأسكتلندي بينما تعادل في 12 مباراة وخسر 18 مباراة.

وسجل سيليتك الأسكتلندي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو 284 هدفًا بينما استقبلت شباكه 108 هدفًا.

وتوج أنجي بوستيكوجلو مع سيليتك الأسكتلندي بـ 5 بطولات بواقع الدوري الإسكتنلدي مرتين وكأس الرابطة مرتين وكأس اسكتنلدا مرة واحدة.

وبدأ أنجي بوستيكوجلو في عام 1995، وكان أبرز تجاربه التدريبية مع المنتخبات الوطنية لأستراليا حيث تولى تدريب منتخبات 17 و20 سنة قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأول.