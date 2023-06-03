لوريس يعلن رحيله عن توتنهام بعد 11 عاما

توتنهام

أكد الفرنسي هوجو لوريس الرحيل عن صفوف نادي توتنهام، رحيله عن السبيرز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقده.



ويرحل لوريس عن صفوف نادي توتنهام بعد 11 عاما داخل أسوار النادي اللندني في الفترة الماضية، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.



وأنتقل هوجو لوريس إلى توتنهام قادما من صفوف أولمبيك ليون في عام 2012 ليستمر مع السبيرز 11 عاما، لكنه لم يحقق أي بطولة مع السبيرز.



وتابعت التقارير، أن الحارس الفرنسي، لديه عرض من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات القادمة في صفقة انتقال حر.

وخاض لوريس مع توتنهام 447 لقاء في جميع المسابقات استطاع تحقيق نظافة الشباك في 151 مباراة، واستقبلت شباكه 508 هدفًا.







حارس منتخب فرنسا يعلن اعتزالـه الدولي

وكان هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي توتنهام الإنجليزي أعلن إعتزاله اللعب الدولى وذلك بعد خسارة الديوك كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت فى قطر 2022.

وحرص الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على توجيه الشكر لهوجو عبر نشر أرقامه مع الديوك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " معلقا : "برافو هوجو.. شكرًا لك على كل شيء قدمته لنا".

ولعب هوجو صاحب 36 عاما مع المنتخب الفرنسي فى 145 مباراة دولية، محققا رقما قياسيا كأعلى عدد مشاركات في تاريخ كأس العالم ، حيث شارك فى النسخ الآتية " 2010 - 2014 - 2018 - 2022 ".

وتوج هوجو لوريس مع الديوك بلقب مونديال روسيا 2018 بالإضافة إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، وأخيرا وصافة يورو 2016 ومونديال قطر 2022.

وكان منتخب فرنسا خسر نهائي كأس العالم أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح 4-2 بعدما أنتهى الوقت الاصلى والاضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.