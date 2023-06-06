تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السييء التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، إذ وجهت تحذيرًا شديدًا تؤكد فيه هبوب عاصفة رملية جديدة تضرب البلاد بعد 24 ساعة.

وكانت البلاد قد شهدت خلال الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هبت عاصفة رملية وهوائية شديدة صاحبها سقوط للأمطار وحجب للرؤية، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن السبب في حدوث تلك العاصفة هى رياح الخماسين، لتبدأ الأرصاد تحذيراتها مجددًا من اقتراب عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد 24 ساعة.

رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة:

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد حدوث العاصفة الرملية الجديدة، على أن تكون بدايتها غدًا الأربعاء وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتنتهي يوم الجمعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة يصاحب ذلك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

وأعلن خبراء الأرصاد أن هناك منخفضًا في الصحراء الغربية سيؤثر فى الجميع وأن البلاد في هذه الفترة تشهد أعلى درجات الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الأربعاء وتزيد يومي الخميس والجمعة، إذ إن درجات الحرارة العظمى فترة النهار على بعض المناطق من الأقصر وأسوان تصل لـ 44 درجة مئوية و45 درجة مئوية خلال فترات النهار.

ذروة ارتفاع درجة الحرارة الخميس المقبل:

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك منخفضًا جويًا قادم من الصحراء الغربية سيؤدي لزوبعة من الرمال والأتربة، على أن تكون ذروة الارتفاعات ستكون يوم الخميس، نتيجة منخفض جوي خماسيني.

ونصحت غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إذ إن هذه الفترة ستسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، ومن المهم تناول المرطبات والسوائل وشرب المياه.

فيما حذرت الأقمار الاصطناعية من تعرض البلاد مرة أخرى لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يومى الأربعاء والخميس، بسب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني يصاحب ذلك رياح هابطة تسبب هذه الأتربة.

وأكدت الأرصاد على أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، إذ إن السمة الرئيسية في فصل الربيع هو تكون المنخفضات الجوية السطحية الخماسينية غرب البلاد، ويكون مركزها الصحراء الغربية، فيصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة أمر وارد، وهو المتوقع يومى الأربعاء والخميس، ويظهر على فترات متقطعة، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.