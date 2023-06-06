عاصفة وأمطار رعدية تضرب مصر هذا الأسبوع.. الأرصاد الجوية تحذر

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة الترابية والأمطار التي من المتوقع أن تضرب مصر هذا الأسبوع.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة سيضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس المقبل، إذ تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، بسبب منخفض جوي في الصحراء الغربية وكتل هوائية جنوبية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى فرص سقوط أمطار رعدية، والتي تحمل بعض هبات الرياح السريعة والتي تزيد من سرعات الرياح.

وبينت أنه العاصفة المقبلة ستكون مختلفة عن عاصفة الخميس الماضي، موضحة أن الهيئة ستؤكد يوم الأربعاء المقبل شدة الحالة الجوية التي ستكون ذروتها يوم الخميس.

درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم، نشاط رياح محدود على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.



الربيع فصل المنخفضات الصحراوية:

من المعروف أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هى تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد، ويكون مركزها الصحراء الغربية، فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى، وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.