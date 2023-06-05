أحذروا.. عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد والأرصاد تكشف مفاجأة

كشفت هيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن تشهد البلاد موجة جديدة من نشاط الرياح المصحوب بعاصفة ترابية، مع نهاية الأسبوع الجاري واعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك :" إن الطقس، يشهد اعتبارًا من الأربعاء المقبل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

ومتوقع أيضًا أن يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

عاصفة ترابية

الربيع فصل المنخفضات الصحراوية:

من المعروف أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هى تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد، ويكون مركزها الصحراء الغربية، فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى، وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

عاصفة ترابية

فنجد أن أعلى درجة حرارة تسجل فى فصل الربيع وأيضًا يحدث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة التى قد يصل لحد العاصفة.

عاصفة ترابية

كما أن الرمال والأتربة المثارة ممكن تحدث أيضًا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، فبالنسبة لهذا الوقت من العام يبدأ أيضًا الحزام المدارى فى الارتفاع فإذا صاحب ذلك منخفض متعمق فى طبقات الجو العليا يساعد ذلك فى سحب او نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التى تتوفر بها العوامل الملائمة.

حالة الطقس غدًا:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.