رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد عدداً من اللقاءات المهنية بروسيا لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر

عقد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمى الرحلات العاملين فى السوق الروسى، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بالتنسيق وبحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو.

شارك فى هذه اللقاءات محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والمستشار أحمد مدحت بالسفارة المصرية فى موسكو.

وتأتى هذه اللقاءات بهدف تعريف كبار منظمى الرحلات العاملين فى السوق الروسى بالتطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسى إلى المقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى أن السوق الروسى يعد أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء فى المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتى تم إطلاقها فى مارس الماضى، فى عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسى، حيث أعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها فى زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمى الرحلات السياحية فى روسيا.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومنظمى الرحلات بالسوق الروسى من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم استعراض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحى المصرى.

كما عقد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لقاءً مع ممثلى اتحاد منظمى الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوى القادم له بمصر.