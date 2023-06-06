أسعار زيت الطعام.. تشهد أسعار زيت الطعام خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء استقرارًا، وتراجع الاولين بنحو 500 جنيه للطن، وسجل سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتاً في قيمته الشرائية، مسجلًا 50,000 جنيه للطن، واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 53,000 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار زيت الطعام صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

واستقر سعر الزيت لدى المستهلك، حيث تراوح ما بين 62: 125 جنيهًا، وذلك حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر للجملة وتراجع الأولين

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 46,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها، عند 54,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 50,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 53,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

بينما هبط سعر زيت الأولين، بمقدار 500 جنيه، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

بلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.