الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

8 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

آثار الزلزال المدمر
آثار الزلزال المدمر بسوريا

أفاد المركز الوطني للزلازل السوري، بتسجيل 8 هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 1.7 و4.1 درجة على مقياس ريختر، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمحطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

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وأعلن المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن محطات الشبكة الوطنية، سجلت صباح اليوم في تمام الساعة 7.58 حسب التوقيت المحلي هزة أرضية ضعيفة بقدر 2.8 درجة ضربت شمال شرق الرقة بـ 100 كم، وعلى عمق 6.2 كم.

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وأفاد المركز، أنه تم أيضًا رصد 7 هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة القدر، وهي هزة شمال حماة بـ 11 كم بقدر 2.2 درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ 63 كم بقدر 2.6، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بقدر 1.7 درجة و4 هزات في تركيا تراوحت بين 2.7 و4.1 درجة"، موضحًا أن "جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كم.

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