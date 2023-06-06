الثلاثاء 06 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ناقلة البترول "SEAVIGOUR" تستأنف عبورها بقناة السويس بعد إصلاحها

ناقلة البترول SEAVIGOUR
ناقلة البترول SEAVIGOUR

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين، استئناف عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR" ضمن قافلة الشمال في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وقال ربيع، إن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية أكد صلاحية الناقلة للإبحار، وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى، لتستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة وتصل إلى غاطس السويس خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس.

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عبور ناقلة البترول SEAVIGOUR قناة السويس بعد إصلاحها

 قناة السويس تمتلك المقومات البشرية والفنية اللازمة

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك المقومات البشرية والفنية اللازمة للتعامل مع طوارئ الملاحة داخل القناة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات المختلفة.

جدير بالذكر، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين عبور 72 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.3 مليون طن، وعبرت القناة من اتجاه الشمال 41 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 2.3 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2 مليون طن.

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