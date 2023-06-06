الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

اللهم أسعد والديَّ بتقواك .. أدعية مستحبة ترديدها للوالدين

برالوالدين
برالوالدين

يبحث كثيرًا من الأبناء عن الأدعية المستحبة ترديدها للوالدين، ويفضل هذه الأدعية على غيرها، أنها أدعية قرآنية، لنيل الفضل والبركة من ورائها.

وضمن الأدعية الاتي:

- (اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا).

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ندوة عن بر الوالدين بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

- الأدعية للوالدين وأسهلها لكل المسلمين: (رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

-اللهم إنَّك كريم عفو تحب العفو فاعفو عن أمي وأبي.

-اللهم اغفر لوالديَّ وارحمهمـا كما ربّياني صغيراً.

-اللهم اجعل أمي وأبي من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهم أسعدهما بتقواك. 

-اللهم أسعد والديَّ بتقواك، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة.

-اللهم رضّهم علينا، اللهم لا تتوفاهما إلا وهما راضيان عنا تمام الرضا. 

-اللهم اجعل والديَّ في ضمانك وأمانك وإحسانك.

-اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد وفاتهم. اللهم تقبل توبتهما، وأجب دعوتهما.

-اللهم أعنا على الإحسان إليهما في كبرهما. 

-اللهم اجعل أمي ممن تقول لها الجنه أقبلي فقد اشتقت إليك قبل أن أراك.

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بر الوالدين في الإسلام

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