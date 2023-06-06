أحمد العوضي يكشف سر اسم أبو آدم.. ليس لدي أطفال (فيديو)

قال الفنان أحمد العوضي، إن المشاهدين هم من قاموا بإطلاق اسم أبو آدم عليه، مشيرا إلى أنه ليس لديه أطفال ولكن ذلك بشرة خير بالنسبة له.

وأضاف "أحمد العوضي" خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي فضائية، "dmc" مساء الإثنين أنه ليس لديه أطفال ولكن المشاهدين قاموا بتسميته"ابو آدم" نظراً لابنه في مسلسل ضرب نار، فالكثير من المشاهدين شعر بأن هذا الطفل ابنه في الحقيقي وهذا ليس صحيح نهائيا.

فترة مرض زوجته ياسمين عبدالعزيز

وأكد أحمد العوضي أن فترة مرض زوجته ياسمين عبدالعزيز كانت صعبة جداً عليه، مشيراً إلى أنه وقت جلوسه معها لا يتذكر سوي أنه يعيش الآن في نعيم كامل برفقة زوجته ويحمد الله علي عبوره لتلك الأزمة وعودة زوجته مرة أخري بصحتها الكاملة.

مسلسل ضرب نار

وعن مسلسل ضرب نار، قال حمد العوضي إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لا بد أن يكون مسلسلا قويا.

وتابع أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول “فخور بـ عين شمس”.

أحمد العوضي يتناول الكبدة النيئة على الهواء

وتناول الفنان أحمد العوضي، الكبدة النيئة، على الهواء، قائلاً "نحط الليمون والملح على الكبدة، ومفيش أحلى من كده تاني".

وأضاف أحمد العوضي" أن أكل الكبدة النيئة من أكثر الأكلات التي يحبها في حياته"، موجهاً الشكر للإعلامية إسعاد يونس على هذه المفاجأة الرائعة بالنسبة له.

وكشف الفنان أحمد العوضي، سر اتقانه للهجة الصعيدي التي قدمها خلال مسلسله "ضرب نار"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضاف أن مدرب اللهجة خاص بالكلام، لكن طريقة اللكنة و "الزربنة" و الكلام بسرعة تعلمها من خلال تعايشه مع أحد الأشخاص من سوهاج، وهذا ساعده كثيرًا لأن الإنسان عندما يتعلم لهجة جديدة تجده يبطئ في الكلام بها.

وتابع، أن الشاب الصعيدي الذي عاش معه، كان عندما يتعصب يتحدث بسرعة ويكرر الكلام ولكن بشكل مفهوم، ولهذا فضل أن يتحدث بهذا الشكل، لافتًا أنه كان يتحدث طوال الوقت باللهجة الصعيدية حتى في البيت والجيم وذلك حتى تكون حاضرة على لسانه.