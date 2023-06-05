الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الدكتور خالد عبدالغفار ينعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الدكتور أحمد عمادالدين
الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق-داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق

الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق

وكان الدكتور أحمد عماد، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، قد توفي، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ68 عاما، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

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