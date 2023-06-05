ندوات تثقيفية ضمن القافلة السكانية بمركز الدلنجات

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية جزاير عيسي التابعة لقرية كوم زمران تضمنت تقديم ندوات ثقافية و خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي:-

في قطاع الصحة تم توقيع الكشف على 100 من الأطفال و 80 باطنة و 30 أمراض النساء و 10 أسنان، كما تم إجراء تحاليل لـ 75 مواطن وتحاليل اعتلال كلوي لـ 90 من أهالي القرية .

وبقطاع الطب البيطري تم رش 950 رأس أغنام و أبقار وجاموس ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات .

كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بمداخل ومخارج القرية و قامت إدارة التموين بتوفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المصنع حيث تم توزيع عدد ٥٥ إسطوانه .

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله .

في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم