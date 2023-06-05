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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

غلق كلي بالمقطم لتطوير شبكة الصرف الصحى 10 أيام.. "الطرق البديلة"

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

لتنفيذ تطوير شبكة الصرف الصحى،  تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية بتقاطع شارع عماد عبد العزيز مع محور أحمد الزمر في المقطم، مع إجراء غلق بالطريق لمدة 10 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ويتم تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم، وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضبة الوسطى) وتنفيذ بعض أعمال غرفة دفع نفقى "إستقبال" بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز فى الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر داخل شارع عماد عبد العزيز إتجاه شارع زكريا عثمان.

ما يستوجب إجراء غلق كلى للوصلة المشار إليها، وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

للقادم من محور أحمد الزمر، إتجاه شارع عماد عبد العزيز، الإستكمال يميناً شارع نجاتى سراج فيميناً شارع زكريا عثمان والإستكمال إتجاه شارع حسن الشريف، وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 10 أيام.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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