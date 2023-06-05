ميريام فارس نائمة في جلسة تصوير جريئة.. وفستان مثير يكشف عن التاتو (شاهد)

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير لافتة، وكعادتها حرصت على مشاركة الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ميريام فارس تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

وتألقت ميريام فارس بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت فستان طويل ومجسم باللون الأبيض، مكشوف الظهر وذا أكمام طويلة، مما أبرز التاتو المرسوم أسفل الرقبة، وعكس أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

ميريام فارس

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس تصفيفة شعر مميزة حيث قامت برفع خصلاته الذهبية المموجة بوني تيل وتركت بقيته يتدلى على ظهرها بشكل لافت، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها.

ميريام فارس

من هي ميريام فارس

يُذكر أن ميريام فارس مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، اشتهرت بأغاني عديدة أبرزها (أنا والشوق، أنا مش أنانية، أيام الشتي، حقلق راحتك، مكانه وين، إيه اللي بيحصل، كيفك أنت)، بالإضافة إلى أغانيها المصورة التي تحتوي على مشاهد استعراضية جريئة.

بدأت انطلاقة ميريام فارس بإصدار ألبومها الأول (أنا والشوق) الذي ضم 8 أغنيات، في أكتوبر 2003 بالتعاون مع شركة ميوزك بوكس، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق، وقامت بتصوير أغنيتين منه على طريقة الفيديو كليب هما (أنا والشوق ولا تسألني).

ميريام فارس

زواج ميريام فارس

تزوجت ميريام فارس من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري، في عام 2014، وجاء ذلك بحضور 14 شخصاً فقط وفي سرية تامة بعيداً عن وسائل الصحافة الإعلام.

اتجهت ميريام فارس إلى مجال التمثيل في عام 2009، ولعبت دور البطولة في فيلم سوري يحمل عنوان "سيلينا"، وبعدها اقتحمت عالم الفوازير، وقدمت على قناة "القاهرة والناس" فوازير ميريام فارس في رمضان 2010، والتي حققت حينها نجاحاً مبهرًا، ثم في رمضان 2014 لعبت دور البطولة في مسلسل "اتهام"، أمام النجوم حسن الرداد، والراحل أحمد خليل.