الإثنين 05 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. 

التضامن تطلق حملة لكفالة حقوق السيدات ذوات الإعاقة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، وبدأت في تنفيذها، مشددة على أن الوزارة ستُصدر تطبيقا إلكترونيا الخميس المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة

 

وأشارت “القباج”، إلى أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة؛ فقد قررت المضي قدما في جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكتروني لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي، مضيفة أن الوزارة من جهتها قد قامت بحصر ٣٨ ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.

txt

التضامن تنفى تقديمها مساعدات مالية لمواطنين خلاف المعلن عنها عبر حساباتها

txt

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بمشاركة وزارة التضامن

ولفتت القباج إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انعقاد اجتماع مرتقب للصندوق القومي لقادرون باختلاف تحت قيادة  رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين التضامن والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بالمطمر

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد اكتمال أعمال القرية التراثية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يشارك في عشاء وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول

شراكة تجمع التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وجامعة الدول العربية

التضامن الاجتماعي: حصر المتضررين من حريق معرض بنى سويف

وزيرة التضامن الإجتماعي ونائب السفير الكندي في زيارة للمنيا

الجريدة الورقية