انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بمشاركة وزارة التضامن

انطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الدولية في العاصمة العمانية مسقط “معرض الصناعات المصرية”.

” والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح خاص لعرض منتجات معرض "ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية".



وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشاركة في المعرض العماني تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود التعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة وفي جميع القطاعات خاصة القطاع التجاري في مجال المنتجات اليدوية والحرفية، لتعظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كل الدول، ولتمكين الأسر المنتجة وقطاع التعاونيات في مصر.





وأضافت أن المعرض يأتي في إطار تفعيل نتائج زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر يوم الأحد الموافق 21 مايو، والتي فتحت آفاقًا جديدة في علاقات البلدين الشقيقين.





وقد أفادت القباج بأن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض "سلطنة عمان" تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحفيز تسويق المنتجات الحرفية والتراثية خارج مصر من خلال التوسع في المعارض المحلية والإقليمية.



معرض بيت العرب



وأوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي أن المشاركة في المعرض بعمان تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها معرض بيت العرب الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك والذي أظهر مدي الترابط بين مصر وأشقائها العرب.





وأكدت صابرين أن الروح العربية الأصيلة والرغبة في التعاون بين شعوبنا العربية ما تزال حاضرة بقوة في كل حدث أو لقاء يجمعنا بالأشقاء العرب، وأن الوزارة تبحث في الوقت الحالي التوسع في إقامة معارض ديارنا في الدول العربية والأفريقية.

مشغولات النحاس والفضة



وتشارك وزارة التضامن في معرض عمان بمنتجات تراثية متنوعة، مثل: مشغولات النحاس والفضة، ومنتجات الخوص، والجلود، والكليم والسجاد، والملابس والاكسسوار، والديكور المنزلي والأدوات المنزلية، والمفروشات والمنسوجات، واللوحات الزيتية والديكوباج.





جدير بالذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين وتستمر أعماله حتى 3 يونيو 2023، ويقام بالتزامن معه معرض للصناعات العمانية.

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية