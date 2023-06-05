إستكمال خطة رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها ، في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة .

وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة ، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة .

وفي ذات السياق، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إستكمال أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعي بنطاق مدينة ديرمواس والذي يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الطرق والكباري، حيث يشمل رصف طريق مصر أسوان الزراعي من ديروط جنوبا حتى أبوقرقاص شمالا ًمروراً بمدينة ديرمواس.

موجهاً بضرورة تكثيف ومضاعفة الجهود والالتزام بالمواصفات الفنية لسرعة الإنتهاء من المشروع لخلق سيولة مرورية والتيسير علي المواطنين والحفاظ علي الأرواح والممتلكات، وفي مركز ومدينة بني مزار ، تابع عماد حسن رئيس المركز، أعمال رصف شارع ترعة أبو حسيبة .

وذلك ضمن خطة العام المالي 2022/ 2023 وجهود الوحدة المحلية في متابعة أعمال الرصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ، علي مستوي المركز والقري التابعة له ، بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.