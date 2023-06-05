الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفل يعاني من التجلط بالشريان الرئوي.. فيديو

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى، بالتكفل بعلاج الطفل “مصطفى” الذي يعاني من الإصابة بالتجلط في الشريان الرئوي، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، كما وجه بإجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة له.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لطفل يدعى “مصطفى” يبلغ من العمر 10 سنوات، ويعاني من تجلط في الشريان الرئوي، وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن والد مصطفى يعمل “في مخبز عيش” من أجل توفير العلاج اللازم، والراتب الذي يحصل عليه لا يكفي تكلفة العلاج اللازم لابنه.

إجراء التحاليل الطبية

ووجه الإعلامية عزة مصطفى الشكر إلى الرئيس السيسي، باستجابته لعلاج حالة الطفل مصطفى، موضحة أنه سيتم إجراء التحاليل الطبية ومعرفة ما يعاني منه الطفل، وإجراء اللازم له، حتى يعود ليمارس حياته بصورة طبيعية.

ومن جانبها، أوضحت والدة مصطفى، أن ابنها يعاني من ضغط في الشريان الرئوي، من عدة شهور، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والدخول للرعاية المركزة، تعرض لجلطة دموية.

لا يستطيع الوقوف أو المشي

وأضافت والدة مصطفى لكاميرا برنامج “صالة التحرير” أن ابنها تعرض لتشنجات، مما أدى إلى ارتفاع في ضغط الدم، وعدم القدرة على الحركة ولا يستطيع الوقوف أو المشي مثل باقي اقرأنه.

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