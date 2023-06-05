نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع البنات بمدينة نصر

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

تضمنت الجولة تفقد عديد من لجان الامتحانات بكليات: الدراسات الإسلامية للبنات، وطب الأسنان، والعلوم، والتجارة، والتربية الرياضية للبنات.



وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالتأكيد على ضرورة وجود إدارة الكليات وسط الطالبات، إضافة إلى وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات، ووجه بضرورة وأهمية الوجود الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات، واستمع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى طلبات الكليات ووعد بتلبيتها.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات فرع البنات بمدينة نصر، في إطار جهود جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لمتابعة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب يتفقد لجان امتحانات كليتي التجارة والتربية بالقاهرة

في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ قام الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات التى انطلقت الاسبوع الحالي.

تضمنت الجولة تفقد كليتي: التجارة، والتربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث تابع انضباط اللجان، «مصريين - ووافدين» وتأكد من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، وأكد على ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان بالتنسيق مع الإدارة الطبية برئاسة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر.

وتناقش نائب رئيس الجامعة مع بعض الطلاب حول أسئلة الامتحانات، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان في الكليتين، كما أشاد فضيلته بنظام الاختبارات الإلكترونية التجريبي الذي تجريه كلية التربية بنين بالقاهرة في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.