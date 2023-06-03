منصات الأزهر تحتفي بأوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

احتفت منصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي بأوائل مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث نشرت صفحات الأزهر التي يديرها المركز الإعلامي للأزهر «فيديو» للتعريف بالمسابقة ومراحلها، من البداية حتى تكريم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للفائزين بالمراكز الأولى، كما نشرت الصفحات مجموعة من التصميمات التي تحمل صور وأسماء الطلاب الفائزين مع شيخ الأزهر، تقديرًا لهؤلاء الطلاب المتفوقين وتحفيزًا لزملائهم.

وكرَّم شيخ الأزهر يوم الخميس أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، مؤكدًا فضيلته اعتزاز وتقدير الأزهر الشريف لأبنائه من حفظة كتاب الله، موصيًا إياهم بمواظبة الحفظ والتدبر لمعاني القرآن الكريم، ونقل تجربتهم لزملائهم وتشجيعهم على بدء رحلة الحفظ والتدبر، مضيفًا: «القرآن الكريم تاج فوق رؤوسكم، وأنتم خير سفراء للأزهر الشريف، ونقدر مجهودكم وما يبذله أمهاتكم وآباؤكم وشيوخكم لدفعكم نحو تحقيق هذا الإنجاز حتى وصلتم اليوم إلى منصة التكريم، داوموا على التفوق والاجتهاد، واجعلوا مما تعلمتموه وحفظتموه منهجًا ومنهاجا لحياتكم».

مكأفاة مسابقات الأزهر

وضاعف فضيلة الإمام الأكبر مكافأة الطلاب الخمسة الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، حيث نجح في اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 59 ألف طالب، والذين ترشحوا لاختبار المرحلة الثانية ونجح منهم 18 ألف طالب، ثم ترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالبًا بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالبًا لكل مستوى من المستويات الأربعة.

وشارك في أعمال التحكيم 650 محكمًا بالمرحلة الأولى، بينما شارك في أعمال التحكيم بالمرحلة الثانية 230 محكمًا، في حين شاركت لجنة مراجعة المصحف في التحكيم في المرحلة النهائية لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.