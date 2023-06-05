الإيسيسكو تدعو إلى توفير حلول مستدامة لمواجهة التلوث البلاستيكي

يحتفل العالم في الخامس من شهر يونيو كل عام باليوم العالمي للبيئة، لتعزيز الوعي بأهمية الممارسات المستدامة للحفاظ على البيئة وتشجيعها، وإذ يحمل الاحتفال هذا العام شعار: "دحر التلوث البلاستيكي"، فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تغتنم هذه المناسبة لدعوة الدول والمؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية، إلى التضامن والعمل المشترك لمواجهة التلوث البلاستيكي، والتحذير من خطورته، وتشجيع إنتاج وتوزيع المواد القابلة لإعادة التدوير، والاستثمار في البحث العلمي من أجل تطوير سبل وآليات مستدامة وآمنة لاستخدام مادة البلاستيك.

ونظرا لما ينتج عن التلوث عموما، وعن التلوث البلاستيكي بشكل خاص، من أضرار على الصحة والمجتمعات والاقتصاد، تؤكد الإيسيسكو أهمية حشد جهود المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في العالم، محذرة من ضخامة حجم هذا التلوث، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أنه يتم إلقاء أكثر من 20 مليون طن من البلاستيك سنويا، في المجاري المائية والمحيطات حول العالم، وأنها تتحول إلى مواد بلاستيكية دقيقة، تشكل تهديدات خطيرة على كوكب الأرض والسلسلة الغذائية.

ترسيخ ثقافة حماية البيئة

وفي هذا السياق تسعى الإيسيسكو إلى ترسيخ ثقافة حماية البيئة والتدوير في دول العالم الإسلامي، من خلال تطوير وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع وورش العمل، التي تركز على دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في مجال الحفاظ على البيئة، وفي مقدمتها تنظيم ورش عمل لبناء قدرات شباب ونساء من دول العالم الإسلامي في مجال الاقتصاد الدائري والأخضر والأزرق لتعزيز ريادة الأعمال، ودورات تدريبية في إعادة تدوير النفايات الصلبة، والتثقيف البيئي حول مخاطر التغيرات المناخية، وعقد مؤتمرات وندوات دولية للمساهمة في تعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة والمرنة.

إعلان مراكش نحو تشكيل مفهوم الدبلوماسية الحضارية

اختتمت أعمال الندوة العلمية الدولية: "الدبلوماسية الحضارية.. قراءات متقاطعة"، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع جامعة القاضي عياض بالمملكة المغربية في مدينة مراكش، بإصدار إعلان مراكش نحو تشكيل مفهوم الدبلوماسية الحضارية.

وفيما أشار البيان إلى أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية للإيسيسكو، لابتكارها مفهوم "الدبلوماسية الحضارية"، الذي يقدم العديد من الحلول الناجعة لمعضلات المنتظم الحضاري الدولي، فإنه دعا جميع الفاعلين الدوليين إلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد للسياسات والنزعات العنصرية.

وأهاب الإعلان بمجامع الفكر ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل على تعزيز مفهوم الدبلوماسية الحضارية بروح النقد الرصين المفضي إلى ترسيخ قواعده وإغناء مفرداته. كما أكد الإعلان عقد الندوة الدولية بصفة دورية، بالشراكة بين الإيسيسكو وجامعة القاضي عياض.