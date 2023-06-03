الأوقاف: 65 مسجدًا لتفسير القرآن الكريم بدءًا من الأربعاء القادم

قررت وزارة الأوقاف التوسع في دروس تفسير القرآن الكريم ، خدمة لكتاب الله عز وجل، فهمًا وتفسيرًا ووقوفًا على أهم أسراره ومقاصده السامية.



وأعلنت الوزارة، عن بدء أول 65 درسًا في تفسير كتاب الله عز وجل على مستوى الجمهورية، بدءًا من الأربعاء القادم الموافق 8 يونيو 2023م.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بفهم المعاني السامية والمقاصد العامة للقرآن الكريم على أيدي العلماء والأساتذة المتخصصين.

انتهاء اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

انتهى قبل قليل اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي بدأت بالقسم العلمي بأداء مادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدي طلاب القسم العلمي امتحانات مادتي الفقه والحديث، على أن يؤدى الطلاب امتحانات الفقه في الفترة الأولى من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا، ثم الفترة الثانية من الحادية عشر والنصف ظهرًا حتى الواحدة والنصف لمادة الحديث.

وقام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

وخلال الجولة قام فضيلته بتفقد لجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان.

وأعلن رئيس الجامعة ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر قائلًا: الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024م.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.