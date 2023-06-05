تنظيف 7 أشياء يوميًا تحمى من انتشار الجراثيم بالصيف

يحب الجميع فصل الصيف، لأن يزداد فيه الحركة والنشاط والذهاب إلى الشاطيء للاستمتاع بالطقس، إلا أن يجب الحرص على بعض النقاط حتى لا تنتشر البكتيريا والجراثيم بين أفراد أسرتك، نتيجه لتراكم العرق على الأسطح وعدم الإهتمام بها، وفيما يلي نقدم لك بعض الأشياء التي يجب تنظيفها يوميًا لمنع تكاثر البكتيريا.

تنظيف

المرحاض

تقوم كثير من النساء بتنظيف المرحاض مرة واحدة يوميًا، بل بعضهن يكتفين ببضع مرات خلال الأسبوع، وهذه من الأخطاء الشائعة التي تسبب مشكلات عديدة، فالمرحاض يحمل الكثير من البكتيريا والجراثيم التي يمكن أن تنتقل إلى مختلف الأسطح والأغراض الموجودة داخل الحمام، وهذا يساعد في نشر التلوث.

لذلك لا بد من غسل المرحاض وتطهيره جيدًا أكثر من مرة على مدار اليوم باستخدام المطهرات المخصصة للقضاء على الجراثيم الموجودة فيه ومنع انتقالها.

تنظيف

الملاءات

يجب الحرص على تغييره بشكل يومي أو كل يومين بالكثير، وذلك بسبب العرق المستمر مع إرتفاع درجة الحرارة، مما يجعلها أرض خصبة للبكتيريا وانتقالها من شخص لآخر، كما تظهر رائحة غير مرغوب فيها ويتغير لونها.

الفوط

عند استخدامك للمنشفه أكثر من مرة في اليوم أنت وأفراد أسرتك ومع التعرق المستمر وعدم غسل الوجه بشكل جيد، تنتقل البكتيريا والجراثيم من شخص لآخر، مما قد تصاب بحب الشباب والتهاب الوجه، لذلك يجب الحرص على تغيير الفوط يوميًا أو كل يومين.

تنظيف

لعب الأطفال

من المحتمل أن يقوم الأطفال باللعب بألعابهم بشكل متكرر، وهذا ما يتسبب في ظهور الأوساخ، وتراكم البكتريا، في كل الأماكن الموجودة بها، فيفضل غسلها بشكل يومي وتعقيمها بالخل وتركها تجف في الهواء الطلق، وبشكل أسبوعي بغسلها في الغسالة سواء الملابس أو غسالة الأطباق، وخاصة الألعاب التي لا تعمل بالبطاريات أو بالكهرباء.

تنظيف

الجدران

يجب عليك بالتأكيد إضافة هذه المهمة إلى قائمة التحقق الخاصة بالتنظيف الصيفي، وذلك لأن رطوبة الصيف يمكن أن تسبب العفن الفطري في جميع أنحاء منزلك، وذلك بمسح الحوائط بانتظام بالمنظف والمطهر، مع فتح الشبابيك لدخول الشمس والتهوية الجيدة.

الحمامات

تعد الحمامات دائما من بين أكثر الأماكن في أي منزل امتلاءً بالبكتريا، وخاصة في فصل الصيف، وذلك نتيجة استقبال ضيوف بشكل متكرر، وهو المكان الرئيسي للتخلص من البكتريا طول اليوم سواء كنت في المنزل أو خارج المنزل، لذلك يجب التأكد من نظافة الحمام بشكل دائم وخاصة المقابض، ومفاتيح الكهرباء والأسطح، والسجاد الموجود بالأرضيات.

فلاتر وفتحات تكييف الهواء

تعمل وحدة تكييف الهواء الخاصة بك بجهد إضافي في هذا الفصل، فمن المهم أن تتم صيانة وحدة التكييف قبل الصيف وذلك بتنظيف الفلاتر الداخلية والخارجية، وذلك ليكون فعالاً ولا يتسبب في وجود البكتيريا والهواء الملوث داخل المنزل.