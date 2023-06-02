نصائح للنوم بشكل أفضل خلال فصل الصيف

شهدت البلاد أمس الخميس، حالة من الطقس المتقلب وارتفاع في درجات الحرارة وبدأ فصل الصيف وجلب معه مشاكل الأرق بسبب الشعور بالحر وكثرة التعرق، ولكن مع اتباع بعض النصائح البسيطة قد توفر مدة نوم طويلة ومستقرة دون الشعور بحرارة زائدة أو بالانزعاج من شدة التعرق.

النوم على الجنب

النوم على الظهر أو الوجه مؤقتا خلال فصل الصيف، والنوم على الجانب بدلا منه؛ إذ أن النوم على الجنب يجعل الجسم مكشوفا للهواء ومعرض لفقدان أكبر كم من الحرارة بخلاف النوم على الظهر الذي يحبس الحرارة حول الجسم.

وأكدت العديد من الدراسات فوائد النوم على الجانب الأيمن للقلب والجهاز الهضمي.

غسل الوجه واليدين

ينصح بغسل الوجه واليدين والقدمين والرأس قبيل النوم؛ إذ أن تلك من المناطق التي تزعج الجسم حين تكون ساخنة وبغسلها تنخفض درجة حرارتها ما يساعد على نوم مريح.

شرب الماء

بينما يعمل غسل اليدين والوجه على تبريد الأطراف يعمل شرب الماء قبل النوم بحسب أليسون على تبريد داخل الجسم.

ألوان وملمس الفرش

من المهم الاعتناء بلون الفراش والأغطية وكذلك الخامات الخاصة بها وفي ذلك تنصح بالألوان الفاتحة الطاردة لللحرارة والخامات الرقيقة وخاصة القطن المصري حسب قولها.

الأنشطة والتحركات

كنوع من الروتين الجيد تخصيص الصباح للأنشطة ذات الحركة الكثيفة التي ترفع حرارة الجسم وبالمقابل تفريغ وقت المساء للأنشطة الهادئة. التي لا تسبب رفع حرارة الجسم وبالتالي إمكانية النوم دون شعور بالحرارة.

الملابس

عدم التعري أثناء النوم؛ إذ سيزيد من التعرق والانزعاج وتنصح بدلا من ذلك بلبس الثياب الفضفاضة الخفيفة التي تبقي الجسم جافا وباردا أثناء النوم.