السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الضويني يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة 6 أكتوبر

وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

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ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023


ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحانات مادتي الفقه والحديث، على أن يؤدى الطلاب امتحانات الفقه في الفترة الأولى من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا، ثم الفترة الثانية من الحادية عشر والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرًا لمادة الحديث.

وصرح وكيل الأزهر أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

 

 

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