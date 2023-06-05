طاجن الكفتة بالبيض من المطبخ المغربي

يفضل الكبار والصغار تناول الوجبات التي تحتوي على فوائد عديدة لذا تحرص الأمهات على تحضير أصناف تحتوي على الفيتامينات ومعادن لتفيد صحة أبنائها.

وتحتل الكفته مكانة خاصة بين الأطباق الأساسية لمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة التي ترتكز على تقوية المناعة، تسهم الكفتة في دعم صحة الجهاز المناعي وتقويته لمحاربة العدوى والفيروسات المختلفة التي تصيب الجسم، بفضل محتواه العالي من البروتينات ومضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، وتمنع نمو البكتيريا والجراثيم في الخلايا، ما يسهم في تعزيز مناعة الجسم، وحمايته من الأمراض والالتهابات.

واليوم نتجول بين الأصناف الشهيرة في المطبخ المغربي لنقدم لكٍ طريقة تحضير طاجين الكفتة بالبيض من المطبخ المغربي بخطوات بسيطة .

المقادير

- لحم مفروم : 350 غراماً

- البيض : 4 حبات

- الكزبرة : 2 كوب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مطحون)

- الزيت : كوب (صغير)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 كوب (مبشورة)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الطماطم المبشورة، وفصوص الثوم، والكزبرة، والبقدونس، والملح، والبهارات، والزيت في قدر، واطهي المكونات على نار خفيفة.

ضعي اللحم المفروم والثوم المتبقي والبقدونس والملح في وعاء وشكلي كرات وأضيفيها إلى الطماطم.

عندما ينضج اللحم قومي بإضافة البيض الغير مخفوق وغطيه واتركيه على نار خفيفة حتى ينضج وقدميه ساخنا.