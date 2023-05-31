ليفربول يحسم أولى صفقاته الصيفية والإعلان خلال ساعات

نجح فريق نادي ليفربول الإنجليزي في حسم أولى صفقاته الصيفية لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024، وبعد تحديد الجهاز الفني المراكز التي يحتاج الفريق للدعم فيها.

وتوصلت إدارة ليفربول الإنجليزي لاتفاق نهائي مع اللاعب أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط فريق برايتون، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الحالي رفقة فريق الحمامات البيضاء تحت قيادة المدرب دي زيربي.

تفاصيل عرض ليفربول لـ ماك اليستر

وتوصلت إدارة ليفربول لاتفاق شخصي مع أليستر صاحب الـ 24 عامًا على التوقيع على عقد تصل قيمته إلى ما يقارب الـ 60 مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل اللاعب على راتب اسبوعي 50 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول،

و من المقرر أن يوقع اللاعب الأرجنتيني على عقد يمتد حتى شهر يونيو من عام 2025، وأن الاتفاق تم بين الطرفين بنسبة 99%، ولا ينقصه إلا الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي.

ليفربول ينافس أندية أوروبا على اليستر

سعى فريق ليفربول خلف صفقة ماك أليستر نجم برايتون و دخل في منافسة قوية مع أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب في انتقالات يونيو المقبل، للحصول على توقيع اللاعب الأرجنتيني الدولي.

ومن المتوقع أن يتم إعلان صفقة انتقال أليستر من برايتون إلى ليفربول في وقت مبكر من شهر يونيو القادم.

موقف ماك اليستر من عرض ليفربول

يوافق اللاعب ماك اليستر على الانتقال لليفربول في الموسم المقبل، و خوض تجربه جديده نحو الظور في المشاركت القارية.

برايتون يعلن رحيل مالك اليستر

و كان دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق رحيل اللاعب أليكسيس ماك أليستر عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، خاصة بعدما أكد مدرب الفريق أن مباراة أستون فيلا في البريميرليج ستكون الأخيرة للاعب الأرجنتيني الدولي مع الأزرق والأبيض، لتؤكد التقارير الإنجليزية أن اللاعب يفاضل بين عروض مانشستر سيتي والريدز للانتقال لأحدها في الميركاتو الصيفي المقبل .

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