دويدار يهاجم مدرب الأهلي .. كولر "صفر" أمام الوداد المغربي

هاجم أحمد دويدار لاعب منتخب مصر والزمالك السابق السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب أخطاءه خلال اللقاء اليوم أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه فيس بوك "كولر صفر إدارة للماتش ضيع ماتش كان في المتناول بمكسب كبيير"

وتغلب الأهلي على نظيره الوداد المغربي 2 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلي في مباراة اليوم بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز بو هرة هدف الوداد.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث كما حاول الوداد إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز غير مطمئن للأهلي بهدفين لهدف وينتظر المارد الأحمر الحسم في لقاء العودة بالمغرب.

من ناحية أخرى فتح الفنان نبيل الحلفاوي النار على حكم مباراة الأهلي والوداد الليبي معتز إبراهيم في المباراة التي انتهت منذ دقائق لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي

وكتب الحلفاوي عبر تويتر: التواطؤ واضح، لاعب الوداد تعمد منع كرة باليد ومنع انفراد وهدف محقق طرد، والڤار طنش.

الحلفاوي قلق من نتيجة مباراة العودة بملعب محمد الخامس حيث أن هدف وحيد يحتفظ الوداد بكأس البطولة في لقاء العودة يوم الأحد المقبل.

وسر قلق الحلفاوي أن نهائي افريقيا الموسم الماضي بين الأهلي والوداد حسمه الأخير بهدفين نظيفين وليس هدفًا واحدًا.

والتقى الأهلي مع نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.