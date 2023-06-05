توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية بمتحف الحضارات

شهد متحف الحضارة توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصرية وجمعية الصحافة العمانية والذي يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين .

ورحب عبد الله بن ناصر الرحبي السفير العمانى بمصر بالحضور وعلى رأسهم الدكتور هشام عزمى الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والدكتور عمرو موسي وزير الخارجية الاسبق مؤكدا على اهمية العلاقات بين الجانب المصرى والعمانى على كافة الاصعدة كما ابدى اعجابة بجمال متحف الحضارات كما شكر القائمين على تشيده .

وقال محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحافة العمانية ان التعاون الاعلامى يعد احد اهم الركائز فى تطوير العلاقات بين البلدين حيث دأبت جمعية الصحافة العمانية الى عقد مؤتمرات بالعديد من البلدان لحرص الاعلام العمانى على الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الاعلام حيث ترتبط جمعية الصحافة العمانية بعلاقات وطيدة بين جميع بلدان العالم لبحث الشأن الصحفى والاعلامى وأخص بالذكر نقابة الصحفيين المصرية بسبب مرونة التعاون بين الطرفين .

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين ان مشاركة النقابة تتويج للعمل المشترك بين البلدين فالنقابة قد احتفلت بمرور ٨٢ عام على تأسيسها ويسعدها المشاركة فى التعاون مع جمعية الصحافة العمانية مشيدا بدور سفارة عمان باعتبارها جسرا بين الحضارات المختلفة .

واشار البلشي الى اهمية التعاون بين اصحاب المهنة بين البلدين وان اختيار مصر هو بداية تدشين لخدمة الصحفيين بالبلدين لمواجهة تحديات المهنة .

وابدى الدكتور عمرو موسي وزير الخارجية المصرية الاسبق سعادتة بوجوده وسط الصحفيين المصريين والعمانيين معتبرا ذلك التعاون خطوة اخرى نحو المسيرة المشتركة بين البلدين لرسم طريق جديد نحو المستقبل كما ان العلاقات الاقتصادية قد تزايدت فى الفترة الاخيرة يجمعهما نقاط مشتركة وهى عمان ٢٠٤٠ و مصر ٢٠٣٠ ولا ننسي رفض عمان قطع العلاقات مع مصر فى الاوقات العصيبة الماضية فعمان كانت رمزا للاستثناء رافضه استبعاد مصر عن عالمها العربي .

واشار موسي ان الخارجية العمانية تتوسط دائما لنبذ الخلافات بين الدول وتقليل الفجوات بين الدول العربية وهو ما قد عاصرته خلال عملى بالدبلوماسية المصرية وهو جهد كبير لفتح صفحات ايجابية فى ملف العلاقات الخارجية