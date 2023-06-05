خلال ٩ سنوات... انجازات مصرية أعادت الروح في القطاع البيئي بعهد السيسي

تسعة أعوام مضت على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، استطاع خلالها إعادة مصر على الخريطة الدولية في كافة المجالات، وحلق بها إلى سماء العالم وسط تحديات ومتغيرات سياسية واقتصادية وبيئية شهدها خلال الاونة الاخيرة كان أبرزها الحرب الروسية الاوكرانية.



ومنذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم عام 2014م، أولى اهتمامًا كبيرًا بملف البيئة، وجعلها على قائمة أولويات الحكومة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية مصر 2030 ورفع الوعي البيئي لدى كافة قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واعدة مما دعم دور مصر على المستوى الاقليمي والدولي.

ويمكن القول، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر الماضي 2022م بشرم الشيخ كان بمثابة تقدير عالمي لرؤية ومبادرات وجهود الرئيس السيسي في مجال مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها والتكيف مع بعض نتائجها، وذلك على المستويات المحلية والأفريقية والدولية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي إنجازات الرئيس السيسي في ملف البيئة:

جاءت أولى خطوات الرئيس السيسي من خلال توجيهاته للحكومة بشكل عام بتدعيم ملف البيئة ولوزارة البيئة بشكل خاص، حيث تم تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

إصدار قانون المخلفات

تم إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، والذي يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي لتنفيذها، والتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات الرئيس لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار امريكي بالمرحلة الأولى.



وأيضًا تضمنت الجهود العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، واستحداث عدد 4 مسميات وظيفية جديدة للعمل فى مجال إدارة المخلفات.

الحد من تلوث الهواء

وشملت جهود القيادة السياسية أيضًا وضع خطة للحد من تلوث الهواء التي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات من خلال استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية، وذلك بهدف خفض تركيزات الجسيمات الصدرية العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر في الهواء إلى 50% بحلول عام 2030م

تحسين نوعية المياه

وفي مجال تحسين نوعية المياه جاءت توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه الساحلية بالبحرين الأحمر والمتوسط ورصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية بغرض دعم خطط التنمية من خلال تحليل خواص نوعية المياه(التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية والحيوانية.

كما تم تسليم عدد11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وتم الانتهاء من انشاء عدد (1) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة عدد (5) محطات أخرى بعدد (4) محافظات

وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجياً على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية) والمرحلة الثانية محافظات (القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية - مدينة شرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة باقي المحافظات.

إيقاف الصرف الصناعي المباشر للشركة المالية والصناعية المصرية مصنع أسيوط للاسمدة (سماد منقباد)، حيث تم غلق مصدر مياه التبريد علي نهر النيل وهي مصادر الصرف الوحيدة للشركة، وتقدر مياه التبريد المستخدمة بحوالى 1500م3/ساعة ويعاد تدويرها مرة أخرى من خلال أبراج التبريد.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

تستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي مُستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي وبما يتسق مع رؤية مصر 2030م.

اعلان شرم الشيخ مدينة خضراء

استمرارًا لجهود الدولة ولاسيما وزارة البيئة تم تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي.

اطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ

ولم تكتف وزارة البيئة بتنفيذ المشروعات فقط بل امتدت جهودها لاطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ لخلق حالة من التفاعل الوطني مع هذه القضية الهامة، حول تغير المناخ التصدي له، والمشروعات الرائدة سواء صغيرة أو ضخمة في هذا المجال.

وشملت الجهود أيضًا تنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، وذلك في كافة مراحل المنظومة من تنفيذ البنية التحتية والتشغيل من خلال تسليم عدد 15 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بعدد 7 مدافن.

العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات وتم استحداث عدد 4 مسميات وظيفية جديدة للعمل فى مجال إدارة المخلفات حيث تم تسجيل ما يقرب من عدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي على الموقع الالكتروني المنشأ بوزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.

كما تم ادخال تكنولوجيا الفرم والتعقيم بدلا من المحارق للتخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث تم توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدربسيون بمحافظة الغربية بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيهًا.

التخلص من (934) طن من شاشات أنابيب الأشاعة الكاثودية القديمة المتراكمة بالموانيء المصرية على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد (8) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لعدد (2) مصنع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

التخلص من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص من ومعالجة ما يزيد على (2000) طن من تلك الملوثات، وذلك على النحو التالي

التخلص الآمن من (220) طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً.

التخلص الآمن من (692) طن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والموجودة بمخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية

التخلص الآمن من (74) طن من المبيدات المنتهية الصلاحية المتراكمة بالموانيء المصرية

معالجة ما يزيد عن (1000) طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد شديدة الخطورة

الحفاظ على الموارد الطبيعية

تسعى مصر بخطوات حثيثة للتحول الأخضر لحماية رأس المال الطبيعي بتحقيق إستدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مما يؤثر إيجابيًا على القطاعات الإقتصادية وحماية صحة المواطن المصري، والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الخضراء، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، و فتح فرص عمل جديدة للشباب.

وتضمنت الجهود رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات الطبيعية من خلال إنشاء وتجديد عدد70 شمدورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية، ووضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان)

وشملت أيضًا إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء والعمل على نشر مفهوم السياحة البيئية من خلال عدة إجراءات منها إدخال العلامة البيئية الاولى عالمياً في قطاع الغوص (Green Fins)، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة (Green Star).

إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية (رأس محمد، وادي الحيتان).

المشروعات القومية في مجال التكيف والتخفيف

تضمنت المشروعات القومية في مجال التكيف والتخفيف كالاتي:

اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط.

مشروعات كفاءة الطاقة والرياح.

مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق.

مشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.

وشملت مشروعات التكيف الاتي:

مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع

محطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي

مبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وادارة المخلفات كجهود.

مشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير.

كما بلع أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار.

وبلغت تكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.

كما شمل القطاع البيئي في عهد الرئيس السيسي إطلاق بعض الحملات الاعلامية لنشر الوعى البيئى منها"اتحضر للأخضر".

إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات

إطلاق مبادرة التخلص الامن من المخلفات الالكترونية

إطلاق حملة "جميلة يا مصر" للتوعية بقضية المخلفات الصلبة

مؤتمر المناخ

حقق مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي نجاحًا كبيرًا لمصر على كافة المستويات، بل استطاع الخروج بتوصيات لمواجهة التغيرات المناخية عن غيره من المؤتمرات المناخية التي كانت تعقد في الأعوام الماضية في الدول المختلفة، فكتبت مصر شهادة جديدة لمواجهة تحديات وتغيرات المناخ.

وكان من أهم الانجازات المصرية في هذا الملف الاتفاق التاريخي على إنشاء صندوق"للخسائر والأضرار" لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.

المبادرات التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ:

مبادرة "نوفي" بتمويل نحو 14 مليار دولار

المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا

مبادرة الانتقال المستدام للغذاء والزراعة

مبادرة النقل المستدام مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

مبادرة دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة

مبادرة التنوع البيولوجي

مبادرة الانتقال العادل والميسر للطاقة لأفريقيا

مبادرة حياة كريمة لأفريقيا

مبادرة تكيف المرأة الأفريقية

مبادرة حلول مناخية للحفاظ على السلام

مبادرة أصدقاء تخضير الموازانات الوطنية للدول الأفريقية والنامية

مبادرة دليل شرم الشيخ التمويل العادل

مبادرة النقل المستدام والتنقل الحضري

مبادرة استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة

مبادرة تغير المناخ والغذاء