قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 20 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وغالبيتهم من قرية "المغير" فى رام الله، والتى تخضع لحصار منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصًا من قرية "المغير" من ضمنهم رجلان مسنان وطفل، والقرية محاصرة من قبل الاحتلال منذ 19 يوما ويتعرض سكانها لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين الذين توفر قوات الاحتلال الحماية لهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك شابا من بلدة "تقوع"، فى محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال 4 آخرين من مدينة أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، والتي تتعرض بشكل متصاعد لاقتحامات من قبل الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة مسنة فلسطينية، خلال اقتحام أريحا، التي طالما عرفت بهدوئها النسبي.

مُنظمة التحرير الفلسطينية

وفي سياق متصل ذكرت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن السبيل الوحيد للسلام في المنطقة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحل قضية اللاجئين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي خوري - في بيان بمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة - إن الشعب الفلسطيني وقيادته مُصممون على مواصلة الدفاع عن وجودهم وحقوقهم الثابتة، رغم شراسة عدوان حكومة الاحتلال الحالية والمستوطنين، ورغم امتناع العالم ومؤسساته عن تحمل مسؤولياتهم بإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار خوري إلى أن ما يجري الآن على الأرض الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل قمة التطرف الإسرائيلي الذي يقف العالم عاجزا عن مواجهته، ووقف مشروع التهويد الاستيطاني، الذي ينفذ بالضم والاستيلاء على الأراضي كما يحدث في الأغوار، وإقامة بؤر استيطانية كما هو الحال بمنطقة "مسافر يطا"، وهدم البيوت والمنازل، والقتل والاعتقال، ومواصلة الاقتحامات الدموية للمدن والقرى والمخيمات وما يرافقها من اغتيالات وإعدامات للشباب، والأطفال، والشيوخ، والنساء.

وحذر من خطورة ما يحاول الاحتلال فرضه من تغيير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس التي دخلت مرحلة خطيرة من التهويد لمقدساتها وأحيائها وشوارعها وواقعها القانوني والتاريخي والحضاري، وآخرها تحويل "قلعة القدس" التاريخية ومسجدها قرب باب الخليل إلى ما يسمى "متحف داوود"، في تزييف مفضوح لهويتها وتاريخها، إلى جانب التطهير العرقي والتهجير القسري لمواطنيها.

وشدد خوري على أن الوقت حان ليخرج المجتمع الدولي عن صمته، ويتخلى عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع جرائم المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واتخاذ ما يلزم لوقف هذا التطرف من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية الحالية وجماعات الهيكل التي تسعى إلى جر المنطقة إلى مزيد من انعدام الأمن والفوضى، بسبب سياساتها وإجراءاتها التي تحركها أيدولوجية متطرفة.