حظك اليوم.. توقعات الأبراج الإثنين مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

يشغل علم الأبراج والفلك الكثير من الناس فى مصر والوطن العربى، لاسيما اهتمام القراء، معرفة حظهم كل يوم فى باب حظك اليوم، حتى وإن كان هذا الحظ صادف مع المزاج العام والأحداث تأتي مصادفة.

أنت ونصيبك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية لكم اليوم توقعات الأبراج بشكل شامل من الناحية الصحية والعاطفية والمهنية، ولكل المواليد، ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير الآتى:

برج الحمل وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك، ونظم جهودك واعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم ألا تتكلم عن أخبارك أو عن حياتك الشخصية.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

هناك هدايا ومفاجآت سارة في طريقها إليك، واستثمر الأحداث السعيدة قدر المستطاع في الحصول على أكبر قدر من الاستفادة بالسعادة، وعليك أن تعتمد على نفسك وعلى قدراتك، ولا تواجه أي مشكلة بلا تفكير، حتى يكلل مجهودك بالنجاح وتحصل على المكاسب التي تتوقعها.

ويتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة الحصول على صحة جيدة وسوف يجد حلول مختلفة لمشاكله التى كان يعانى منها ويشعر بالسعادة والاستقرار، فى عمله وحياته الأسرية.

صفات مواليد برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بطيبة القلب وحب المغامرات والاجتهاد والنشاط والمثابرة من أجل تحقيق طموحاته ولا يتنازل عن وجوده في المقدمة، فهو طموح لأبعد الحدود كما يتميز مواليد برج الحمل بتعاملهم بشكل متزن وهادئ مع الجميع طوال الوقت، حتى وهم في أسوأ حالاتهم ، فهم نعم السند وقادرون على تحمل المسئولية بشكل كبير، كما يتميز مولود برج الحمل بسرعة البديهة والذكاء الشديد .

مشاهير برج الحمل

عمر الشريف إسعاد يونس وصبا مبارك، وباسكال مشعلاني ونادية الجندي وسوسن بدر

برج الثور وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا: القمر بمنزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب وتتواصل بحنان مع من تحب.

ماليا ومهنيا: تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن يحقق مولود برج الثور تفوقا بالعمل خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يسمع أخبار جديدة وإيجابية تجعله يشعر بالسعادة، كما يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور تغيرات إيجابية على المستوى العاطفى ولكن يجب أن يتحلى بالصبر والثبات الانفعالي والبعد عن النقاشات التي تتسبب في تطور المشكلات .

صفات مواليد برج الثور

يمتاز مواليد برج الثور بأنهم طوال الوقت يؤمنون بإخلاص من حولهم، ولا يضعون أبداً النية السيئة في ردود أفعال الغير، وحين يقابلون أفعالهم الخيرية بتجاهل أو عدم تقدير يحزنون للغاية، ويجعلهم في بعض الأوقات سريعي الغضب، ويتمتع مولود برج الثور بأنه شخص طيب ورومانسى يميل إلى الهدوء والنظام والترتيب عاشق للحياة والسفر يمكن الاعتماد عليه .

مشاهير برج الثور

الفنانة نانسى عجرم، والفنانة أصالة والفنانة فيفى عبده والفنان العالمى جورج كلونى والفنان حسن الرداد .

برج الجوزاء وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس في مربع برجك وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع الأحباب أو أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء بأنه خلال الفترة المقبلة سوف يحصل على مكانة جيدة بعمله، ويجب خلال الفترة المقبلة، أن يكتشف نقاط ضعفه ويقويها، حتى يستعيد ثقته بنفسه ويشعر بالتحسن .

صفات مواليد برج الجوزاء

يعتبر مولود برج الجوزاء من أكثر الشخصيات المحبة للانطلاق والحرية، فهو لا يميل للقيود، ويعتبر برج الجوزاء من الأبراج الاجتماعية للغاية، فبرج الجوزاء عاشق للحياة فيحب الحركة والنشاط، ويعد من الأبراج الذكية والمرحة للغاية، كما يتسم مواليد برج الجوزاء بأنه محب للعمل والمرح والضحك كما يتصف فى بعض الأحيان بعدم القدرة على تحمل المسئولية، والمزاج المتقلب.

مشاهير برج الجوزاء

النجم المصرى محمد صلاح وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ والفنان محمود عبد العزيز، والفنان محمد رمضان.

برج السرطان وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

مهنيا وماليا: يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن تحقق تفوق بالعمل خلال الفترات القادمة ومن الممكن حصولك على منصب جديد يغير مجرى حياتك للأفضل، وتعاملك بحدود مع من حولك سيجعل قيمتك تتضاعف ويعلو شأنك قريباً، انتظر حدوث مفاجأة سعيدة قريبا، ويجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يضع أفكار تساعده على تحقيق هدفه في الحياة، حتى يشعر بالسعادة والأمان.

صفات مواليد برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية فهو محب لعائلته وطيب القلب ولا يسامح من أساء إليه، وشديد الحساسية، وعاشق الهدوء، ولديه قدرة كبيرة على تجاوز أحزانه، ويستطيع الوصول للحلول التي تجعل هذه المشكلات والمواقف الصعبة دروساً يتعلم منها كما يتميز بالمزاج المتقلب، والانطواء في بعض الأحيان، والحرص على إتقان العمل، وإنجازه، كما يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة .

مشاهير برج السرطان

الفنانة نيرمين الفقى، والفنانة نيكول سابا، والأميرة ديانا والمغنية الجزائرية وردة والفنان هانى سلامة .

برج الأسد وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع نبتون في منزلي المال قد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتعتني بحساباتك.

عاطفيا: احرص على التقدّم بذكاء نحو من تحب، وحافظ على اللباقة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

التفاؤل والنظرة الإيجابية لبعض الأمور سيجعل منك شخصاً براقاً مبهجاً طوال الوقت، كن على استعداد للحصول على الكثير من المفاجآت السارة المبهجة مثلك، ويتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد خلال الفترات المقبلة التخلص من بعض المشكلات، لكنه بحاجة للحرص الشديد عند التعامل مع الشخصيات الأخرى وأن يتعامل بحذر خلال الفترات المقبلة.

صفات مواليد برج الأسد

يمتاز مواليد برج الأسد بأنهم أصحاب إطلاله راقية سواء في المظهر أو التعامل، كما يتميز مواليد الأسد أن لديهم الكثير من الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، الأمر الذي يجعلهم من أكثر الشخصيات طموحاً ومثابرة، ويمتاز مولود برج الأسد بأنه شخص كريم وحنون وعاطفي ويجيد التعامل بجدية مع المواقف الصعبة، ويمكن الاعتماد عليه ويمتلك قدرا كبيرا من القوة والتعايش تحت أى ضغط ومن عيوبه أنه شخصية سريعة الغضب ولا يجيد التصرف تحت ضغط أو توتر.

مشاهير برج الأسد

الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبى والأميرة ميجان ماركل .

برج العذراء وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

اجتماعيًا ومهنيًا: القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيًا: الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يمتاز برج العذراء بحب العمل وإتقانه، ويجب على مولود برج العذراء أن يضع أفكارا جديدة يستطيع تحقيقها على أرض الواقع، حتى ينجح في حياته ويشعر بالسعادة مع مرور الوقت.

مميزات مواليد برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات التي تجعله مميزا عن غيره والتي منها تنظيم كل شيء حوله، سواء في عمله أو في منزله، كما يتميز بالذكاء الذى يجعله يحل كل المشاكل التي تواجهه في حياته، كما يعرف عنه طموحه الزائد، وسعيه الدائم لتحقيقه في الواقع.

ويتسم مولود برج العذراء بطيبة القلب والميل إلى الاستقرار الذى يدفعه للبحث عن العلاقات العاطفية الجادة، كما يتمتع بشخصية قيادية بالإضافة إلى حرصه على تنظيم كل شيء في حياته .

مشاهير برج العذراء

الفنان مصطفى فهمي والمطرب كاظم الساهر والفنانة سلمى حايك والفنان خالد النبوى والممثلة الهندية كارينا كابور والممثلة آثار الحكيم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

برج الميزان وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، حصوله على ترقية أو مكافأة فى العمل، نتيجة للمجهود الكبير الذى يبذله، وحرصه على مساعدة زملائه فى إنجاز المهام فى الوقت المطلوب، ويجب على مولود برج الميزان أن يرتب أفكاره قبل عرضها على رؤسائه فى العمل، حتى ينال إعجابهم ويتم تنفيذها على أرض الواقع .

صفات مواليد برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بأنهم من الشخصيات الاجتماعية للغاية، ويمتلكون العديد من الصداقات الجديدة فى كل مكان يذهبون إليه، وتجدهم دائمًا محبوبين فى كل مكان يذهبون إليه، كما أنهم شخصيات لبقة للغاية فى الحديث، وهو ما يقربهم من الأشخاص من حولهم، ويتميز مولود برج الميزان بالأناقة في اختيار ملابسه والدبلوماسية عند التعامل مع الآخرين والمجاملة، وحب المغامرة والرومانسية .

مشاهير برج الميزان

عمرو دياب ومحمد منير وروبي وبشرى وويل سميث ومونيكا بيلوتشي.

برج العقرب وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل للتعامل بأمانة مع الأحباب والأصدقاء وسيكونوا في المقابل أمناء معك.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة القادمة، أن يهتم بصحته ويعمل على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، ويهتم بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية التي تساعده في الحفاظ على صحته، ويبتسم الحظ لمواليد العقرب فهناك ترقية بالعمل وتغيرات إيجابية بالمرحلة المقبلة.

صفات مواليد برج العقرب

يعتبر مولود برج العقرب من الشخصيات الطموحة التي تسعى دائماً لتحقيق أحلامها على أرض الواقع، كما يتصف بالصدق والإخلاص، والرومانسية في التعامل مع شريك حياته، كما يعتبر من الشخصيات الغامضة، لذلك فهو شخصية محيرة لمن حوله، كما يمتاز مولود برج العقرب بطيبة القلب وحسن التصرف، فهو شخص قيادى ناجح وطموح ومبدع وسريع الفهم كثير التسامح يمتلك قلبا أبيض ولا يجيد الكذب .

مشاهير برج العقرب

الفنانة منى زكي والنجم أحمد حلمي والدكتور مجدي يعقوب وطه حسين وشاروخان والفنان أحمد زكى .

برج القوس وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس في منزل العمل.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: تنافر القمر مع نبتون يدفعك للغضب سريعا، وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

كن هادئا، وتقبل أي تغير يقابلك فقد يكون في صالحك ويفتح لك أبواب كثيرة، وحاول أن تتواصل مع أصدقائك الذين ابتعدت عنهم طوال الفترة الماضية، بسبب حالتك النفسية، فستجدهم يمدون لك يد العون، وربما يكون لديهم بعض الحلول لقضاياك المعلقة.

صفات مواليد برج القوس

يتميز مولود برج القوس بشخصية قوية وشجاعة، يحب خوض المغامرات الجديدة، لذلك تجده يعشق السفر بشكل كبير، ولا يخاف من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة، ويثق بنفسه بشكل كبير، ولديه القدرة على أقناع الآخرين، ويتمتع بأن له نظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور، وذكى ومتفائل .

مشاهير برج القوس :

نجيب محفوظ، وماجدة الرومي، وعاصي الحلاني، نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت.

برج الجدى وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وماليا: القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب لإنجاز أعمالك وتبدو موفقا في كل شئ.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تظهر شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك، وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب أن تضع خطط في عملك وتلتزم بها، وأن تعطى النصيحة لكل من يحتاجها منك، ما يكسبك بعض التقدير والاحترام مما يفتح أمامك طرق جديدة، وحاول أن تنتهى من مهامك المعلقة، واستعن بمن حولك لمساعدتك، ولا تصر على تنفيذ وجهات نظرك فقط، فربما تفيدك الآراء التى تسمعها، واحرص على وضع خطط لإنجاز قضاياك المعلقة .

صفات مواليد برج الجدى

يتميز مولود برج الجدى بشخصيته الطموحة، وسعيه الدائم لتطوير مهاراته، كما يتميز بأنه من الشخصيات التى يمكن الاعتماد عليها، فهو يتحمل المسئولية ولا يهرب من مواجهة المشاكل، ويحلل الأمور وينتبه إلى التفاصيل، ويحب الدعابة والأجواء المرحة، ويثق بنفسه وبقدراته بشكل كبير ويحقق أهدافه بسهولة، ويحب أن تكون الأشياء حوله مرتبة، ولا يتقبل الرأي الآخر وعنيد لأقصى درجة .

مشاهير برج الجدى

ليلى علوى ودرة وياسمين عبد العزيز وغادة عادل وأحمد حاتم وإيهاب توفيق وسميرة سعيد.

برج الدلو وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا ومن المهم أن تتأنى في أقوالك لتحافظ على علاقتك بالطرف الآخر.

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع نبتون في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح وتجنب المغامرة.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الدلو، خلال الفترة القادمة، أن يحافظ على علاقته بزملائه، ولا يتعمد أن يثير المشاكل والخلافات معهم، حتى تتحسن صورته أمام زملائه، ويعمل في بيئة هادئة، ويجب أن يتحدث مع من حوله بشفافية كبيرة، ولا يكذب مهما كانت الأسباب وأن يواجه أي مشاكل بحسم وقوة .

صفات مواليد برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالكرم، ومساعدة الآخرين، ويعتبر من الشخصيات المحبوبة لمن حوله، سواء في عمله أو في محيط منزله، كما يعتبر شخصية عقلانية، ويتميز بالصدق مع نفسه والآخرين، وودود ولطيف في التعامل مع من حوله، ويمد لهم يد المساعدة في أي وقت، ويتمتع بأنه يفكر بحكمة ومنطق في الأمور التي حوله، ويتمتع بذكاء كبير ويحب متابعة كل ما هو جديد من الابتكارات والاختراعات.

مشاهير برج الدلو

لطيفة ونجيب الريحاني، وسعاد حسني، ورمضان صبحي، وفاروق الفيشاوي، وشادية، ولويس سواريز، وجيرار بيكيه وجينفر إينستون.

برج الحوت وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تسيطر على غضبك وانفعالك وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك كي تكسب الموقف.

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع من تحب.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت تحسن في الحالة المهنية والتخلص من بعض القيود، ويجب أن يحافظ مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة على مواعيد عمله حتى لا يتعرض للجزاءات المالية، وألا يتكاسل عن التفكير في مشروعات جديدة.

صفات مواليد برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية والقدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، وامتلاكه الحس الفكاهى، والكرم، لذلك فهو من الأشخاص المحبوبين لمن حوله، ولكن من صفاته السلبية الكسل، ويمتاز مولود برج الحوت بأنه شخص حنون ورومانسى وطيب القلب وسريع التسامح ومحب للعمل تحت ضغط، ومثقف وذكى وكثير السخاء والعطاء وقادر على تقديم الاحتواء لشريك حياته .

مشاهير برج الحوت

هيفاء وهبى ومحمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، وزكي رستم، وصابر الرباعى، وسيرين عبد النور، وحمادة هلال، وماجد المصرى، سامح الصريطى، وأحمد فهمي، ورامي صبري، وشعبان عبد الرحيم، وجاد شويري، ومحمد صبرى، وآسر ياسين، ومحمود الجندي، وعابد فهد .



