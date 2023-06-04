نبيل الحلفاوي "قلقان" على الأهلي ويفتح النار على الحكم الليبي

فتح الفنان نبيل الحلفاوي النار على حكم مباراة الأهلي والوداد الليبي معتز إبراهيم في المباراة التي انتهت منذ دقائق لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي

وكتب الحلفاوي عبر تويتر: التواطؤ واضح، لاعب الوداد تعمد منع كرة باليد ومنع انفراد وهدف محقق طرد، والڤار طنش.

الحلفاوي قلق من نتيجة مباراة العودة بملعب محمد الخامس حيث أن هدف وحيد يحتفظ الوداد بكأس البطولة في لقاء العودة يوم الأحد المقبل.

وسر قلق الحلفاوي أن نهائي افريقيا الموسم الماضي بين الأهلي والوداد حسمه الأخير بهدفين نظيفين وليس هدفًا واحدًا.

والتقى الأهلي مع نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.