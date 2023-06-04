وزير الطاقة السعودي يشيد باتفاق تخفيض الإنتاج النفطي.. بنَاء وغير مسبوق (فيديو)

اتفق تحالف أوبك بلس، على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون يوميًا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024، ويخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2024.

تخفيض الإنتاج النفطي بداية 2024

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر عقب اجتماع التحالف اليوم، اتفاق "أوبك بلس" الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق، موضحًا أنه سيتم تكليف جهات مستقلة بالتحقق من قدرة الإنتاج لدى كل دولة.

وأشار إلى أن اجتماع "أوبك بلس" كان بنّاء ويسهم باستقرار أسواق النفط، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة تعكس مسؤوليتنا كبنك مركزي ناضج للنفط، مضيفًا: "نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية".

وزير الطاقة السعودي: قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب

#العربية pic.twitter.com/JKAYKia42B — العربية (@AlArabiya) June 4, 2023

وأوضح أن القرار الذي أعلن عنه تحالف "أوبك بلس" بتخفيض الإنتاج النفطي 1.4 مليون برميل يوميًا في 2024، سيساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب، لأن استقرار الأسواق أهم شيء لدينا، مؤكدًا أنه ليس هناك قلق على الإمدادات في العام المقبل، ولا نستهدف أسعار نفط محددة.

وتابع: "نستهدف من هذا القرار تقليل التذبذب في السوق"، مشددًا على أن روسيا ملتزمة بتعهداتها بشأن إنتاج النفط.

وأعلن تحالف "أوبك بلس"، أنه سيكون هناك تخفيض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية، كما أنه أعلن ايضًا أن عمان تعلن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

"أوبك بلس" تخفض الإنتاج النفطي 1.4 مليون برميل يوميًا بداية من 2024

وبحسب ما أعلن عنه تحالف "أوبك بلس"، فأن الإمارات أعلنت عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، وتمدد الجزائر الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأوضحت المملكة العربية السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، حسبما أعلنت عنه وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب.