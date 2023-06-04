"أوبك بلس".. 1.4 مليون برميل يوميًا تخفيضات في إنتاج النفط

اتفق تحالف أوبك بلس، على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون يوميًا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024، ويخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا في 2024، كما إن هناك انتظارًا لإعلان تفاصيل جديد في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في 26 نوفمبر في فيينا.

أوبك بلس.. يخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا

وأعلن تحالف "أوبك بلس"، أنه سيكون هناك تخفيض إنتاجة النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية، كما أنه أعلن أيضًا أن عمان تعلن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024.

وبحسب ما أعلن عنه تحالف "أوبك بلس"، فأن الإمارات أعلنت عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، وتمدد الجزائر الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأوضحت المملكة العربية السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، حسبما أعلنت عنه وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

خفض طوعي جديد في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا من قبل المملكة العربية السعودية

وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض طوعي جديد في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد.

وتقوم المملكة العربية السعودية، بتنفيذ تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة الطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا، يأتي هذا القرار لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.